Çığ bölgesindeki kurtarma ekipleri kar kütlesinin altında kaldı

Dün akşam saatlerinde an-Bahçesaray kara yolununun 33. kilometresinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu minibüsün içinde buluna yolculardan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan minibüsün içerisinde 2 kişinin daha olduğu tahmin edilerer arama kurtrama çalışmalarını devam ettiği sırada bölgede 2. bir tehlike daha yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren devam eden kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin üzerine yeni bir çığ kütlesi düştü. Bölgeden edinilen bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı öğrenilirken faciadan kurtarma ekibi görevlileri bölgeye desteğe giden vatandaşlar yardımı ve kendi imkanlarıyla kurtuldular.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama kurtarma faaliyeti yürüten ekibin üzerine çığ düştüğünü ve şuan için durumlarının iyi olduğu yönünde bir açıklama yaparak açıklamsında arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği de belirtti.



