Çıldır Gölü ziyaretçilerinin atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan-Kars sınırında yer alan ve Van gölünden sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün buz tutması gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, gölde görevli kızakçılar havanın çok soğuk olmasından dolayı ilginin beklenilenden daha az olduğunu söylediler.
Cuma günü başlayan ve hafta sonuda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beklenilen turist kafilelerinin gelmediğini söyleyen Çıldır Gölü kızakçıları ise haca şartlarının talebi yavaşlattığını belirttiler.
Son Güncelleme: 10.02.2020 13:27