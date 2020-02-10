Çıldır Gölü ziyaretçilerinin atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan-Kars sınırında yer alan ve Van gölünden sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün buz tutması gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, gölde görevli kızakçılar havanın çok soğuk olmasından dolayı ilginin beklenilenden daha az olduğunu söylediler.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde hafta sonu eksi 13 derece soğu aldırmadan kızak yapmaya gelen yerli ve yabancı turistlerde buzlu yüzeydeve kar motorlarıyla keyifli anlar yaşadılar. Göl yüzeyindeki buz tabakasısının kıyı kesimide 30 santimetreye kadar ulaşmasıyla birlikte gölün Ardahan tarafınaki Atalayın Yerine gelenler de buz üstünde müzik eşliğinde halaylar çekip araçlarıyla drift yaptılar.

Cuma günü başlayan ve hafta sonuda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle beklenilen turist kafilelerinin gelmediğini söyleyen Çıldır Gölü kızakçıları ise haca şartlarının talebi yavaşlattığını belirttiler.