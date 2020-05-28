Çilek deneyinde tuzlu suda çıkan böcek videosunun perde arkası!

Sosyal medyanın gündeminde oldukça fazla konuşulan çilek deneyinde ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirmişti. Tuzlu suyun içine atılan ve bir süre sonra içinden küçük böceklerin yer alması sonucu aynı deneyi çoğu kişi denemişti. Kimileri bunun gerçek olduğunu savunurken kimi kullanıcılar da deneyin tamamen kurgu olduğunu öne sürdüler. İşte videonun gerçek sahibinin ağzından çilek deneyinin perde arkası..

Çilek deneyinde tuzlu suda çıkan böcek videosunun perde arkası!
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Geçtiğimiz hafta, sosyal medya ortaya çıkan çilek videosu deneniyle sarsıldı. ABD'de TİkTok uygulaması kullanıcıları strawberrybugs isimli yeni bir akım başlattılar ve tuzlu suyun içine çilek atarak suyun yüzüne çıkan böceklerin videosu yayınlandılar. Kısa sürede, tüm sosyal medya platformlarından yayınlanan bu görüntüler oldukça fazla yankı uyandırırken Türkiye'de de video en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kimi kullanıcılar aynı deneyi bizzat denediklerini belirtirken bazı kullanıcılar ise olayın tamamen lurgu olduğunu savundular. Uzmanlar ise ,MMeyvelerden küçük böceklerin çıkmasının da olağan olduğunu söylediler. Söz konusu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan kullanıcının da bizzat kurgu olduğunu açıkladığı belirtildi. Yani; tuzlu suya atılan çileklerin içerisinden böceklerin çıktığı videonun gerçeği yansıtmıyor çünkü videoyu kaydeden kişi de videonun kurgusal olduğunu açıkladı. Çileğin içinden çıktığı iddia edilen büyük böcek, kaplara bahçeden alınarak konmuş.

videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı; tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini söyledi. Videonun bu kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini, ayrıca sahte olduğunun çok belli olduğunu söyleyen şahıs #strawberrybugs akımıyla dalga geçmek için daha büyük bir böceği kaseye sonradan ekleyerek kurgusal bir video hazırladığını itiraf ederek şöyle konuştu:

"Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil.

Ayrıca video izlendiğinde, kaydın kesintisiz olmadığını görüyoruz. 16. saniyeden itibaren görüntüde sıçramalar olduğu ve kaydın sıkça duraklatıldığı anlaşılabiliyor. Böcek, durdurulma anlarında eklenmiş."

Türkiye'de gündem olan video böylelikle birçok videonun birleştirilmesiyle oluşturulmuş olduğu anlaşılıyor. Bu video kolajının içinde yer alan büyük böcek videosu ise tamamen gerçek dışı. Akımı Türkiye'de deneyen bazı kullanıcılar, çileklerin içinden büyük böcekler çıkmadığını gördüler. Uzmanlarda bu çeşit meyvelerin içinden küçük boyutlu böcekler çıkması olağan olduğunu söylüyorlar.

Cornell Üniversitesi'nden entomolog Greg Loeb, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "meyvelerinizde küçük organizmalar olması hoşunuza gitmese bile, bunun sağlığınıza bir zararı yok. Bu küçük böcekleri yemek sizi hasta etmeyecek" derken Türkiye'den de uzamnlar aynı görüşü değerlendirdiler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı da, çilekten böcek çıkmasının korkulacak bir durum olmadığını söylüyor ve bunun doğanın döngüsünün bir parçası olduğunu belirtiyor.


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