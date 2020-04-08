Cinnet geçiren baba önce oğlunu vurdu, aynı silahla intihar etti

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinden öğle saatlerinde korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Barış Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde tamirhane sahibi olan 47 yaşındaki Ç. ile oğlu Cem ile bilinmeyen bir ndenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Ç. (22) evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Feyzullah Ç. ise 4. katta bulunan evlerinin pencesine çıkıpla Cem Ç.’nin üzerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahla kendisine doğru 7 el ateş edilen mermilerden bazılarının isabet etmesi sonucu Cem Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Baba Feyzullah Ç. ise oğlunu öldürdükten sonra aynı silahı kafasına dayayarak tetiği çekti. Cinayet ve intiharın aynı anda yaşandığı mahallede çevrede bulunanlar duurmu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekibinin yaptıkları kontrollerde, Feyzullah Ç. ile oğlu Cem'in hayatını kaybettiklerini belirlediler.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.