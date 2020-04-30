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Çocuk istismarcısı mahkum, kaldığı cezaevinde intihar etti!

Ağrı'da bir eve sıva yapmak için giden ve o sırada ailenin 6 yaşındaki kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunma iddiasıyla tutuklanan mahkum, kaldığı cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:11
Çocuk istismarcısı mahkum, kaldığı cezaevinde intihar etti!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan  M.E, 1 Nisan günü, sıva yapmak için bir eve gitti. O sırada ailenin 6 yaşında kızına cinsel istismarda bulundu. O sırada dışarıda olan ve olaydan sonra eve gelen anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sorunca küçük kızın konuşmasını engellemek için M.E, düştüğünü söyledi.

Küçük kızın konuşmasında M.E.2nin cinsel istismarda bulunduğu anlaşılınca M.E. koşarak evden kaçtı. Ailede polise giderek, M.E'den şikayetçi olmasının hemen ardından polis tarafından yakalanan 52 yaşındaki 7 çocuk babası cinsel istismarcı yakalandı.

Hakkında açılan davada Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konulan 52 yaşındaki M.E., cezaevinde tek başına kaldığı koğuşta kendini astı. Nasıl intihar ettiği ile ilgili ve kendini ne ile astığı henüz öğrenilemeyen M.E'yi bulan infaz koruma memurları, sağlık ekiplerini aradı. Cezaevi koğuşuna gelen sağlık ekipleri, M.E.'nin olay anında yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.'nin cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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IntiharAğrıCezaeviçocuk Istismarı
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