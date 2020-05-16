Çocuklarının gözü önünde eşini kesen cani kocadan kan donduran savunma!

Dün Aksaray'a bağlı Paşacık Mahallesinde saat 15.30 sıralarında korkunç bir cinayet işlendi. Harun Başaran isimli bir kişi boşanma davaları olan eşi Selda Başaran ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca 5 ve 6 yaşında olan iki çocuğunun gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla Selda Başaran'a saldrımaya başladı.

Vücudunun bir çok yerine bıçak darbeleri alan Selda Başaran kanlar içinde yere yığılırken Harun Başaran, olaydan sonra hızla evden kaçarak uzaklaştı. Evden gelen sesler ve anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından balkona çıkarak ağlamaya başlamaları üzerine komşular durumu hemen polise bildirdiler. Gelen ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleride sevk edilirken ağır yaralı olan Selda Başaran, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleride cinayet zanlsı Harun Başaran'ı arama çalışmaları başlattı.

Eşini 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, basın mensuplarının 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum" dediği öğrenildi.

Annelerinin bıçaklanarak öldürüldüğü gören iki çocuk ise sağlık kontrollerinden geçirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.