Çocuklarının önünde kavga ettiler oyun parkında 7 yaralı!

Düzcenin Çamköy Mahallesindeki bir sitenin oyun bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, çocukların aileleri de dahil olunca kavga çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.



KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga sonradan tekrar başlayınca Okan K. evindeki av tüfeğini alıp, parkta sağa sola ateş açmaya başladı. Kavgada 2'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Polisin aranmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.