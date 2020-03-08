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Çocuklarının önünde kavga ettiler oyun parkında 7 yaralı!

Düzce Çamköy Mahallesi’nde çocuklar arasında oyun parkında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü

08 Mart 2020 Pazar 00:53
Çocuklarının önünde kavga ettiler oyun parkında 7 yaralı!

Düzcenin Çamköy Mahallesindeki bir sitenin oyun bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, çocukların aileleri de dahil olunca kavga çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU
Kavga sonradan tekrar başlayınca  Okan K. evindeki av tüfeğini alıp, parkta sağa sola  ateş açmaya başladı. Kavgada 2'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin  aranmasıyla  olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.
 
 

Son Güncelleme: 08.03.2020 00:59
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