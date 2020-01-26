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Çocukluk hayali olan Avukatlık mesleğine 70 yaşında sahip oldu

Kayseri'de yaşayan İdris Talih, emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için sınavlara girdi ve hukuk fakültesini kazandı. Eğitimini tamamlayan 70 yaşındaki Talih, çocukluk hayali olan Avukatlık mesleğinin başına geçti.

26 Ocak 2020 Pazar 14:37
Çocukluk hayali olan Avukatlık mesleğine 70 yaşında sahip oldu

Kayseri'de yaşayan ve zor bir hayat geçiren İdris Talih, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 70 yaşında Avukat oldu. İdris Talih, emekli olduktan sonra sınavlara hazırlandı ve girdiği üniversite sınavından iyi bir puan alarak Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Üniversiyeti kazandığında 65 yaşında olan İdris Talih, çocukluğundan beri olmak istediği Avukatlık mesleği için Üniversite de canla başla çalıştı.

Gençlere örnek olan bir davranış sergileyen İdris Talih, eğitimini tamamladıktan sonra Avukaylık ruhsatını alarak görevinin başına geçti. Şu an 70 yaşında olan ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Talih, "Hukukun üstünlüğünün çok önemli olduğu bilinciyle özellikle Aristo ve Sokrates'e karşı bir ilgim vardı. Çok kitap okuyan bir insandım. Bu ilgimi pratiğe dönüştürmek istedim. Emekli oldum. Hukuk tahsil edelim dedik. 1 yıl gecikmeyle hukuk fakültesini bitirdim. Daha sonra da stajımı yaptım. Avukatlık ruhsatımı almanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Başarmak için mutlaka inanmak ve hayal kurmak olduğunu vurgulayan İdris Talih, vicdanını ön planda tutan bir avukat olmak için çalışacağını söyleyerek konuşmasında, "Bünyan Lisesinde görev yaparken Ankara Hukuk Fakültesini kazandım ancak tek maaşla sıkıntı olduğundan sınavlara gidip gelemedim. 2012'de çalışmayı bırakınca kızım 'Baba bu böyle olmaz, başvurunu yapalım, sen de oku.' dedi. Hoşuma gitti. Okumaya başladım. Bu benim büyük mutluluğum. Çocuklara bırakabileceğim en güzel miras diye düşünüyorum. Çocuklarıma maddi anlamda bir şey bırakmadım ama böyle bir unvan bırakmak, bu cübbeyi bırakmak benim için güzel bir duygu." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
KayseriAvukatIdris Talih
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