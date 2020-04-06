Coronadan korunmak isterken kolonyadan öldü!

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde dezenfekte için kullanılması öngörülen kolonya can aldı. Geçtiğimiz gün İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı bölgesinde 61 yaşında bir vatandaş içtiği kolonya yüzünden hayatını kaybetti.

Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan, akşam işten çıktıktan sonra birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bisikletini, bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken yolda fenalaştı olay yerine çağrılan ambulansla birlikte hastaneye kaldırılan Yıldız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemelerde ise Aalattin Yıldız'ın kolonya içtiği ve bu ölüm sebebinin bu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.