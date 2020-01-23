Çorum Belediyesi'nden su fiyatlarına indirim!

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kent vatandaşlarını sevindirecek bir yazılı açıklamada bulundu. Aşgın'ın yaptığı açıklamaya göre, özellikle kış aylarında artış gösteren ısınma gibi giderlerin artışına bağlı olarak vatandaşlara fayda sağlamak adına su faturalarında %10 indirim yapma kararı alındığını ifade etti. Çorum Belediyesi'nin kış aylarında artan harcama kalemlerine yönelik olarak dengeleyici katkı sağlamak üzere gerçekleştireceği indirim uygulamasının Şubat ayından itibaren başlayarak Ramazan ayının sonuna kadar yani 1 Haziran'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kararın AK Parti, CHP ve MHP Meclis Grup Başkanlarıyla 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan görüşmeyle indirim kararının uygulamaya gireceğini, mecliste tüm üyelerin katılımı ve oy birliğiyle kararın alınacağını ifade etti. Aşgın'ın açıklamalarında gazi, şehit yakınları, dul ve yetimler içinse %50 indirim uygulamasının devam edeceğini aktardı.