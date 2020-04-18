Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'dan dün gece feci bir kaza haberi geldi. Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişide kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza yerinde edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden yola çıkan ve Sungurlu istikametine gitmekte olan Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklet yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler meydana gelen kazada motorsiklette bulunan Yasin Batak (29), Yaşar Karaman (55) ve Ramazan Kondu'nun (31) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Otomobilin sürücüsünin ise yaralı olduğu anlaşıldıktan hemen sonra sürücü ambulansa alınarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.