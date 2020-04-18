İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi

Çorum, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada motorsiklette bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:59
Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi

Çorum'dan dün gece feci bir kaza haberi geldi. Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişide kazadan yaralı olarak kurtuldu. 

Kaza yerinde edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden yola çıkan ve Sungurlu istikametine gitmekte olan Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklet yolun kenarındaki tarlaya savruldu. 

Çorum'da feci kaza! Otomobil çarpan motorsikletteki 3 kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler meydana gelen kazada motorsiklette bulunan Yasin Batak (29), Yaşar Karaman (55) ve Ramazan Kondu'nun (31) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Otomobilin sürücüsünin ise yaralı olduğu anlaşıldıktan hemen sonra sürücü ambulansa alınarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıçorumSungurlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!
Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!
Giresun'da refüje çarparak takla atan araçta 2 genç hayatını kaybetti
Giresun'da refüje çarparak takla atan araçta 2 genç hayatını kaybetti
Koronaya yakalandığını öğrendi, kendini tavana astı!
Koronaya yakalandığını öğrendi, kendini tavana astı!
Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi koronavirüsüne yenildi
Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi koronavirüsüne yenildi
Bakan Pakdemirli, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti!
Bakan Pakdemirli, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti!
Koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerinde tedbirler 30 Nisan’a kadar uzatıldı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevlerinde tedbirler 30 Nisan’a kadar uzatıldı!

Popüler Haberler

Survivor 2020 Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirlendi?
Aöf online ara sınav giriş ekranı 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 bahar dönemi sınavları
Carrefour ramazan paketi fiyatları ve içerikleri 2020
2020 Yıllık izin süreye göre ücret hesaplama nasıl yapılır? Yıllık izin parası hesaplama işlemleri
Hizmetçiler dizisi yeni bölüm var mı, yok mu? Hizmetçiler dizisi bitti mi? 18 Nisan yeni bölüm yayınlanacak mı?
FOX TV'nin yayın lisansı iptali söz konusu olur mu?
2019 2. Dönem buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak?
23 Nisan resmi törenleri yapılacak mı, nasıl yapılacak?
Koronavirüs ile yükselişe geçen şirket ve sektörler
Açık Kapı uygulaması üzerinden 400 TL bayram harçlığı maddi yardım için İçişleri Bakanlığı duyuru
Korona virüs 31 şehir sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Yasak ne zaman bitecek?
Savcılığa suç duyurusu ve şikayet işlemleri nelerdir, nasıl yapılır?
Etnografya müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Etnografya müzesi giriş ücreti ve çalışma saatleri
Yedinci Koğuştaki Mucize TV'de İlk Kez Çarşamba TRT 1'de
Askerlik kilo şartı nedir? Kaç kilo olan askere gidemez?
Survivor 50.Bölüm fragmanı 18 Nisan Cumartesi 2020 Acun Sercan Kavgası
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk ulaşım kısayolu ne?
Hayat Tamircisi programındaki Hasan Kızıl kimdir ve nereli? Hayat Tamircisi sunucusu Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Temel İhtiyaç Destek Kredisi hesaplara ne zaman yatacak? Kredi hesaplara ne zaman geçer?
Siyah maskeler virüse karşı işe yarıyor mu? Koruyucu özelliği var mı?
Arka Sokaklar Rıza Baba artık olmayacak mı? Rıza Baba diziye geri dönecek mi, ne zaman dönecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.