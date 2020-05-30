Çorum'da korkunç ölüm! Karşıya geçmek isterken iş makinesinin altında kaldı

Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadının bir anlık dikkatsizliği ölümüne neden oldu. İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Çorum'da korkunç ölüm! Karşıya geçmek isterken iş makinesinin altında kaldı
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Çorum merkez'de bugün bir trafik kazası meydana geldi. Öğle saatlerinde merkeze bağlı Ulukavak Mahallesinde meydana gelen kazada iş makinesi yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Adem Ç. idaresinde olduğu belirlenen iş makinesinin karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadınına çarpmasıyla meydana gelen kazada iş makinesinin altında kalan kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri savcılık incelemesinin ardından 26 yaşında ve isminin Esra Aktepe olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedenini ambulansa alarak otopsi yapılması için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar. İş makinesi operatörü Adem Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken kaza ile ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Muhtar Özdemir'in açıklamasında, "Esra Aktepe evladımız bugün elim bir trafik kazası sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadeleri kullanıldı.
 


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