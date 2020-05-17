Çorum'da trafik kazası geçiren 7 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Çorum merkeze bağlı Gazi caddesinde bugün bir trafik kazası meydana geldi. Ticari araç ile bir otomobilin karıştığı kazada anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücüsünün Recep Ö. olduğu belirlenen 19 AAN 025 plakalı hafif ticari araç ile Emre E.'nin kullandığı 06 BTP 128 plakalı otomobil Gazi caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Emre E., (24) otomobilden yola fırlarken aynı araçta bulunan eşi Kader E. (19) ve annesi Ayşe E. (43) ağır yaralandı.

Diğer ticari araç sürücüsü olan Recep Ö.'nünde yara alarak atlattığı kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alınarak Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Emre, Kader ve Ayşe E.’nin durumlarının ağır olduğu, öğrenilirken 7 aylık hamile olan Kader E.’nin bebeğinin kurtarılamayarak hayatını keybettiği bildirildi.

