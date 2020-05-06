Çorum Valiliği esnek çalışma uygulamasına son verdi

Korona vakalarının ülkemizde görülmesinden sonra hastalığın kontrol altına alınması sağlamak için Cumhurbaşkanlı'ğı genelgesi doğrultusunda başlatılan esnek çalışma uygulamasına Çorum Valiliği kentteki vakaların azaldığı ve hastalığın kontrol altına alındığı gerekçesiyle 7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren son verdi.

Çorum Valiliği, bazı kurumlardan gelen talep ve şikâyetler sonucu çalışma barışının korunması ve suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla idari izinleri yeniden değerlendirdi.

Alınan karar kapsamında vaka artış hızındaki yavaşlama ve salgının etkilerindeki azalma ile olumlu gelişmelerden dolayı Çorum'daki esnek çalışma uygulamasının 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığını belirtti.

Valilik ayrıca 15 Mayıs'tan itibaren yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasına geçileceğini belirtti.