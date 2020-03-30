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Çorum'un Oyaca köyü ile Kars'ın 3 köyü karantinaya alındı

Çorum'da Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınırken Kars'ta 3 köy ve 1 mahalleninde tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:25
Çorum'un Oyaca köyü ile Kars'ın 3 köyü karantinaya alındı

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü, saşgın riskinden dolayı vatandaşların bir araya gelmemeleri için klarantinaya lınmasına karra verildi. 

Söz konusu karantina kararı ile ilgili Sungurlu Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklamada, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan; Kars'ta, 3 köy ve 1 mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı valilik tarafından duyuruldu.

Kars Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı ilçelere bağlı köylerin ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtilirken açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen  köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü  karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar  durdurulmuştur."

Son Güncelleme: 30.03.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
KarsKarantinaKoronavirüsçorumOyaca Köyü
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