Cumhubaşkanlığı bünyesine 225 koruma, temizlik görevlisi ve işçi alımı yapılacak. Başvuru ekranı açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı birimlerde görev almak üzere işçi ve personel alımı yapılacal. İlana göre kadrolu 225 işçi alımı gerçekleştirilecek ve bu personeller çeşitli birimlerde görev alacaklar.

Kurumun yayınladığı ilana göre başvurular intenet üzerinden gerçekleştirilecek ve başvurular 12 Ocak 2020'de sona erecek. Bugün itibarıyla açılan başvurulara en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla ilgili branş için yeterliliğe sahip herkes başvuru yapabilecek.

https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/auth linki üzerinden yapılabilen başvuru ekranına erişmek için öncelikle 'kayıt ol' butonuna tıklamanız ve ardından açılan ekrandan ilgili başvuru ekranına ilerlemeniz gerekiyor.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI, ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLARI: