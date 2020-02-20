Cumhurbaşkanı açılışını yaptı, Ankara Millet Kütüphanesine kavuştu

İnşaasına 2016 yılında başlanan 125 bin metrekare alana sahip olarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. Hatta içerisinde bulunan Hatt-ı Hümayun ve Yazma Eserler Seçkisi Sergisi ilk kez vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı proje öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar tarafından çalıştaylar yapıldı. Kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi ortak bir çalışma yürütürken kütüphanede basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlandı.

100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulanan raflarda yer alırken Millet Kütüphanesinin dünyanın en iyi kütüphanelerinden olan ABD'deki Library of Congress ile İngiltere'deki The British Library kütüphaneleri arasında yerini almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Millet Kütüphanesi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise burada yaptığı konuşmada öncelikle Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu ve, "İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle izliyor. Alman makamlarının saldırıyı aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rami Kışlası'nda inşaasına başlanılan kütüphaneyi de yakında hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın." diye konuştu.