Cumhurbaşkanı destek paketinde açıklamıştı! Ücretsiz dağıtımlar başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından virüs ile mücadele için hazırlanan destek paketinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske ile kolonya dağıtılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlık çalışmaları başlatılan kolonyaların üretimi Edirne'deki fabrikalarda tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kolonya için sektörün önde gelen 8 üreticisi ile birlikte Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzerindekilere dağıtılacak kolonyaların üretimi tamamlandı. Tesislerde 80 derece ve 200 mililitrelik özel olarak üretilen kolonyaların ilk bölümü, bugün bakanlığa doğru yola çıktığı kaydedilirken tesislerde işçilerin vardiya sisyemiyle çalışarak seri üretim yaptığı kolonyaların firmaların ambalajları ile gönderildiği belirtildi.

Pereja Yönetim Kurulu Başkanı Onur Susesi, üretimi tamamlanan kolonyaların gönderilemsi veı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Corona virüs ile mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu bağlamda 'Covid-19' vakasının ilk çıktığından beri diğer tüm kozmetik üretimlerimizi durdurarak, tüm hatlarımızı kolonya üretimine çevirdik. Alkol ithalatında yaşadığımız sıkıntıları iç piyasadan şeker fabrikalarımızın desteği ile aşmaya; üretimlerimizi aksatmadan, üretimimizi tüm halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bu dönemde öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın sektöre olan desteğinden dolayı müteşekkir olduğumuzu belirtir, bu dönemde çalışanlar ve firma olarak üzerimize düşen her konuda devletimize ve milletimize gerekli destek ve yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi tekrar etmek isterim"



