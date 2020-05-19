Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs sebebiyle gençlerle buluştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadelemizi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101.yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle evlerinde olan gençler ile video konferans yoluyla buluştu.

Erdoğan'ın gençlere seslendiği konuşmanın satır başları şöyle:

''Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk bir ramazan geçiriyoruz. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ilk adımıdır, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra milletimizin kurtuluşunun müjdecisi olmuştur. 19 Mayıs milletimizin direnişinin simgesidir.

''YA İSTİKLAL YA ÖLÜM''

Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Köklerimizle bizi biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar iyi tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin Samsun'da atılan o adamın önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum.

Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, ticarette değil her alanda ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ülkemizin kalkınmasında ilerlemesinde de gençlerimiz en ön safta yer alıyor.

"KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI BAYRAMA KADAR TAMAMLANACAK"

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gençlerimizin karar mekanizmasına katılmasına önem veriyoruz. Seçilme yaşı 30 iken 25'e ardından da 18'e düşürdük. Gençlerimize her alanda destek olduk. Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Gençlik kamplarımızın sayısı 39'a ulaştı. Burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Ödemeleri bayrama kadar tamamlayacağız.

''SOKAK TERÖRÜNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

(Yardım ekiplerine saldırılar) Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini gururla topluyoruz. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekmeyecektir.

GENÇLERE GÜVENİYORUM

Normalleşmeyi asla 20 Mart öncesi gibi algılamayacağız. Virüsün bir süre daha bizimle birlikte olacağı gerçeğini unutmayarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Salgınla mücadelede bu ülkenin gençlerine güveniyorum."

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:34