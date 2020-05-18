Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta tüm Türkiye'yi İstiklal Marşı okumaya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirleri ve uygulamaya alınan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’yla ilgili kutlamaların nasıl yapılacağına daşr değerlendirmelerini aktarırken Türk halkına bir çağrıda bulundu.

19 Mayıs günü akşamı saat 19.19'da tüm stadlardan İstiklal yayını yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları balkonlarına çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okumaya davet etti. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum.

19 Mayıs nedeniyle, yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır.

Milletimizi evlerinin balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz."