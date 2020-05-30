Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 şehit için taziye mesajı yayımladı

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay şehit oldu. Şehitlerin haberleri baba evine ulaştırılırken diğer taraftan Diyarbakır'da kaçan şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralan polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu haberi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay ile Diyarbakır'dan şehit haberi gelen polis memuru Atakan Arslan için sosyal medya hesabı üzerinden baş sağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan yayımladığı mesajında, "Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

