Cumhurbaşkanı Erdoğan:'31 ilimizde 1-2 ve 3 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak'

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 29. toplantısını gerçekleştirdik.

İlk orucunu Cuma günü tuttuğumuz Ramazan-ı Şerif'in milletimize, müslümanlığa ve tüm insanlığa hayırlarg etirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayısını geçmesi kırılma noktasıdır. Türkiye ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumdadır.

Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer işlerde aksamaya meydan vermeden işlerini sürdürmüştür.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik.

Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz.

Yurtdışında olup da ağır hastalık geçiren tedavileri yapılmayan, yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı yurda getirdik. Bu kardeşimizi sağlık bir şekilde inşallah evine göndereceğiz.

Avrupa'da ABD'de sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için kaderine terk edilmeleri bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir, sahipsiz bırakılmamıştır.

Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler umarız biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, ilaç., dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerin çaresiz kaldığı yerde biz dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açtık. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor.

Türkiye bu günleri daha güvenle baktığı motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.



1 MAYIS'TAN İTİBAREN 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK



1 mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bayram sonrasına kadar devam edecek

Bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak saldırın yayılma zincirini o derece kırabiliriz. Okullar, işletmeler, spor tesislerdeki yerlerde faaliyetlere ara verilmesinin büylük katkısı olmuştur. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız.

Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz.

Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pekçok paketi devreye soktuk.

Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Sıkıntılı günlerde milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımıza 8, 4 milyar lira finansman tahsisi yapıldı.

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle çoğunluğu KOBİ olmak üzere firmalarımız finansman desteği aldı. Maaşların asgari ücrete kadar olan bölümünü kısa çalışma ödeneğinden karşılamaya başladık.

1 milyon 360 bin vatandaşımıza ödemeleri yapılmıştır. Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleşmesi feshedilen çalışanlara 1777 lira gelir desteği sağladık.

Mücbir sebep kararı alan iş yerlerinin 40 milyar liralık sigorta prim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. 2 milyon 100 bin haneye ardından 2 milyon 300 bin haneye biner lira nakdi destek verdik.

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık.

Salgın krizi sonrası küresel sistemin çarpıkları ile birlikte ülkemizdeki siyaset anlayışı köklü bir sorgulamaya tabi tutulacak.

Biz yıllarca hizmet götürmeye yatırım yapmaya çalıştıkça karşımıza çıkan istemezükçü siyaset anlayışının ne kadar içi boş olduğunu gördük.

Avrupa'daki toplam yoğun bakım yatak kapasitesine, tomografif cihazı sayısına tek başına sahip olmasaydık salgını bu derece soğukkanlı karşılayamazdık. 1 milyona aşkın sağlık çalışanımızın gayreti ve fedakarlığı olmasaydı sokaklarda, bakımevlerinde, evlerde diğer ülkelerde karşılaştığımız acı görüntüler oluşurdu.

Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 315'e, buralardaki istihdamı 1,5 milyona, teknoparkların sayısını 56'ya çıkarmamış olsaydık tıbbi malzeme ve cihaz üretiminde bu seviyeye ulaşamazdık.

Tüm bu başarıları, attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen yaptık. CHP'nin başı kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır. Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır.

Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyete tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.