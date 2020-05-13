Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 il için kararı verdi, Bazı bölgeler tescilleniyor!

Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırları içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı ile Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirmeye alınması kararlaştırıldı. Aynı şekilde; Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı'da değerlendirmeye alınarak 'kesin korunacak hassas alan' olarak tesciline karra verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tescili yapılan karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken Şanlıurfa'ya bağlı Birecik ilçesinde bulunan bazı alanlar, aynı karar doğrultusunda 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olarak ve Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da 'kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsama altına ldığı illere Amasya ve Çorum da eklenirken belirlenen il ve bölgelere "Acil Kamulaştırma Kararı" çıkarıldı. Bunlar; Kastamonu'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı nedeniyle Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar.. Söz konusu karar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak kamulaştırılması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla; 24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamasına alınan kamulaştırma kararı ise yürürlükten kaldırıldı.

