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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz bir video ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan doğum gününe özel video biraz duygulandırdı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu sürpriz doğum günü

26 Şubat 1954'de doğan ve bugün 66. doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Toplantısı'nda doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan vide klibini izlerken biraz duygulanan Erdoğan, klibin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan videolu klibi sunmadan önce bir konuşma yaparak konuşmasında, "Simit satarak insanlık hayalini gerçekleştiren insan, bu millet için nice hayalleri gerçekleştirdi. Bugün 26 Şubat özel bir gün. Liderimiz, cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Sizlere ailenizle, teşkilatlarınızla, sizi seven milyonlarla birlikte uzun ve hayırlı bir ömür diliyoruz. Bizleri sizlere yol arkadaşı kılan Allah'a hamd ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisine büyük sürpriz olan videoyu izledikten sonra duygularını aktaran Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot benim için gerçekten çok önemliydi. İşte bu simitti, kitaptı, suydu... Bunların üçü çocukluk yıllarımızın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı. Orada elde ettiğim bu imkanlarla ilk ,ufak da olsa, kütüphaneme aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in hukuki islamiye kamusuydu.

Taksitlerini simit satarak, su satarak ödemiştim. Ve o günden bu güne de hamdolsun bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış ve anneciğimin de evdeki makinesinde, komşulara diktiği elbiselerle, her hafta sonu yatılı okumam sebebiyle, bana vermiş olduğum 3-5 kuruş ile haftayı doldurur giderirdim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta."

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazıranan özel video:

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Cumhurbaşkanı ErdoğanVideoDoğum GünüKlip
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