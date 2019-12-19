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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölge ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken İdlib'den 50 bin kişinin Türkiye'ye yerleşmek için geldiğini söyledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; İdlib'den 50 bin kişi Türkiye'ye geliyor

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi ülkesini hedef göstererk  "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır" diye konuşan Erdoğan güvenli bölge konusuna da değindi.

Bu güne kadar güvenli bölge üzerinde yapılan çalışmaları herkese sunduklarını fakat hiç kimsenin gelmediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan tüm katılımcıların Türkiye açısından çok kıymetli olduklarını vurgulayan Cumhuırbaşkanı Erdoğan, "Kuala Lumpur Zirvesi'nin aramızdaki dayanışmayı güçlendirerek ümmetin vahdetine katkı sağlamasını diliyorum." ifadelerine yer verdiği açılış konuşmasında ki bazı satır başları ise şöyle:

"2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız."

"Kimi ülkeler teknolojide önemli mesafeler ele aldı. Biz de bunu savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okum yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız."

"İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir."

"Yaptığımız çalışmaları herkese verdik, gelmediler. Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor."

"40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne BM'den destek var ne de AB verdiği sözü tutuyor. Ama bakıyorsunuz ki Arap Birliği bir toplantı yapıyor. "Türkiye ile ilişkilerinizi kesin" diyor."

"Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur."

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:13
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