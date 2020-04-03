Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:"20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getiriyoruz"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bölgelerinde Avrupa, ABD seyahati olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.

Türkiye en başından itibaren tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Ülke genelinde vaka tespitini ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük.

Ülkemizde 20 bin 921 hasta , 425 ölüm nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından iyi bir yerdedir. Salgınla mücadelede gereken temel araçları üretiyor olmamız bizi dışa bağımlılıktan mutlak kurtarmıştır.

Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde net ihracatçı konumunda bulunmamız ülkemize büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye bu küresel salgında en hazırlıklı ülkelerden biridir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara harfiyyen uymaktır.

Bilim Kurulumuz tarafından tedbirler belirlenerek tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıp uygulamaya geçiriyoruz.

Milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara uygulaması konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi genel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişlerine devam edecektir. İl pandemik kurulları bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. İlk etapta araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerektiğinde süreyi uzatacağız.

Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzçıssıha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere adli ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Milletimize güveniyorum. Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyonluk yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışmayı ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir.

Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır.



Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla...