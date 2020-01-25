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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da

6.8 şiddetindeki depremle yıkılan Elazığ'da gelişmeleri yakından takip etmek için bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Sürsürü'de bir takım incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 6.8 büyüklüğünde bir deprem yağayan Elazığ'a geldi. İstanbul'dan saat 14.00'da DEİK'in programını iptal ederek afet bölgesine gelen Erdoğan saat 13.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ederken heyeti Elazığ'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ğa geldiğinde önce depremde hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşe Civelek ile 10 yaşındaki Muhammed Salih'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazından sonra bir konuşma yaparak, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Cennetinde bizleri buluştursun" diyerek "Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca mağdur vatandaşların yanında her zaman için olunacağı vurgusunu yaparak; "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra arama kurtarma çalışmalarının çok yoğun şekilde ilerlediği Sürsürü'de incelemelerde bulundu. Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarını yapan AFAD ekipleri le görüşerek son durumla ilgili bilgiler aldı.


 

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Cumhurbaşkanı ErdoğanElazığ Depremi
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