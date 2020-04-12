Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmedi

Cuma akşamı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilanı sonrasında vatandaşların panik hali alması ve sonrasında yaşanan kaos ile ilgili eleştirilen hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TWitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bakan Soylu'nun isitifa açıklaması sonrasında ise gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Bakan Soylu'nun istifasını kabul edilip edilmeyeceği merakla beklenirken ortaya Erdoğan ile Soylu'nun telefon görüşmesi yaptığı ve Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmediği yönünde bir iddia atılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasınıntarafından kabul edilmediği, Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman soylu'nun istifasının kabul edilmediği görevine devam ediceği bildirildi.

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