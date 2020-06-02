Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı Beştepe'de başladı

Yeni tip koronavirüsü ile mücadele kapsamında tüm çalışmalarını İstanbul2dan yürüten Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecine geçiş ile birlikte Ankara'ya geçerek çalışmalarına burada devam etme kararı aldı. Salgın nedeniyle yaklaşık 4 aydır toplanamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ise bugün Beştepe'de bir araya geldi.

MGK TOPLANTISINDA LİBYA, SURİYE VE DOĞU AKDENİZDEKİ GELİŞMELERİ ELE ALINACAK;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan'ın Başkanlığından toplanan MGK toplantısı öncesinde uzun bir hazırlık yapıldı ve hazırlık sonrasında da sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edildi.

Türkiye güvenliğinin ele alınacağı ve iç ve dış gelişmelerin bütün yönlerinin görüşüleceği MGK'nın ana gündemini ise Libya ve Suriye'deki son gelişmeler oluşturacak. Ateşkesin devam ettiği fakat dış rejimin bu ateşkesi ihllinden dolayı çok sayıda provokasyonuna sahne olan İdlib gelişmelerinin de görüşeleceği toplantıda, MGK bildiride yer alan ateşkes kararına uyulması yönünde sahadaki taraflara uyarı yapacağı bekleniyor. Sondaj faaliyetlerine ilişkin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve son günlerde Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin yaşattı tacizlerde kurul gündeminde yer alıyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Koronavirüs salgınının ülke sosyal hayatı ve ekonomiye olan etkileri ile aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 da MGK'nın gündeminin başında yer alırken yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, FETÖ ile mücadeledeki son notlar da yine kurulda değerlendirilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 16:38