Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Kim Milyone Olmak ister bilgi yarışmasına katılarak yüksek enerjisi ve pozitif bakışıyla bir anda tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

4 yaşında geçirdiği bir hastalık nedeniyle konuşma yitisini kaybeden Ümmü Gülsüm, yarışma programında kendisi için özel olarak hazırlanan konseptle birlikte yarıştı. Genç, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kurdu.

125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç ve kardeşlerini izlediğini söyleyen Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genç, görüntülü olarak gerçekleştirdikelri sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuşurken Erdoğan ayrıca, genç kızı ve ailesini fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini belirtti.