İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.261
DOLAR
6.9875
STERLİN
8.7838
EURO
7.6419

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tebrik mesajı yayımladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tebrik mesajı

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın yayımlamış olduğu tebrik mesajı şu şekilde ;

"Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik.

İşçilerimizin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştık. Ücretten, sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attık.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik.

Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.

Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum"

Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma GünüCumhurbaşkanı Erdoğandan 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Tebrik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğandan 1 Mayıs Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lenf kanseri tedavi gören polis memuru korona'ya karşı direnemedi
Lenf kanseri tedavi gören polis memuru korona'ya karşı direnemedi
RTÜK TV kanallarına acımadı! FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
RTÜK TV kanallarına acımadı! FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
İstanbul'da 3 günlük yasak öncesi hareketlilik!
İstanbul'da 3 günlük yasak öncesi hareketlilik!
Çocuk istismarcısı mahkum, kaldığı cezaevinde intihar etti!
Çocuk istismarcısı mahkum, kaldığı cezaevinde intihar etti!
Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı; 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Fatih Portakal hakkında iddianame hazırlandı; 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Günlerce sürecek!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Günlerce sürecek!

Popüler Haberler

ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Star Tv yayın akışı 27 Nisan 2020 Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Survivor artık her gün yayınlanacak!
Alef dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Dizide kim kimdir?
1 Mayıs İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
E-Devlet İçişleri Bakanlığı Açık Kapı uygulaması başvuru şartları nelerdir? İçişleri Bakanlığı başvuruları erişime açıldı!
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri
Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı
Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar!
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.