İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümüne özel sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

03 Mayıs 2020 Pazar 00:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak partiye dönüşünün 3.yıla özel sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda;

"Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.  Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." dedi

Paylaşımda, Erdoğan'ın, partisine dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Son Güncelleme: 03.05.2020 00:54
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan3.yıla özel Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü İbrahim Kalın'dan sokağa çıkma yasağına dair kritik açıklamalar
Sözcü İbrahim Kalın'dan sokağa çıkma yasağına dair kritik açıklamalar
Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var
Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var
Balkondan bakarken maganda kurşunu isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Balkondan bakarken maganda kurşunu isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza! TIR ile EGO otobüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! TIR ile EGO otobüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var
5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı
5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı
Girit adası açıkları sallandı! Deprem 6.4 şiddetinde kaydedildi
Girit adası açıkları sallandı! Deprem 6.4 şiddetinde kaydedildi

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise 20-24 Nisan 2020 tarihleri arası ders saatleri ve yayın akışı
Wi-Fi şifresi kırmak ve wifi ağını habersiz kullanmak suç mudur?
1 Erkek 1 Kadın dizisi geri mi dönüyor?
Çek kırdırma nedir, nasıl yapılır? Çek bozdurma nerelerden, nasıl yapılır?
AA, 4B ve 4C ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Emekli günü ve zamanı hesaplama işlemleri
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, açıklanan branş ve kontenjanlar Haziran 2020
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar
Ziraat Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.