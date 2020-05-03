Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak partiye dönüşünün 3.yıla özel sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda;

"Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." dedi

Paylaşımda, Erdoğan'ın, partisine dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin bulunduğu videoya da yer verildi.