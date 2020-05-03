Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak partiye dönüşünün 3.yıla özel sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda;
"Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." dedi
Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz. pic.twitter.com/Qi78hepL3x
Son Güncelleme: 03.05.2020 00:54