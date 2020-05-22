Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çerkesler için anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerkesler için anlamlı bir paylaşım geldi.Erdoğan,çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla sosyal medya üzeriden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çerkesler için anlamlı paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerkesler için anlamlı bir paylaşım geldi.

Erdoğan Sosyal Medya hesabı üzeriden yapmış olduğu paylaşımda ;

"Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum." dedi

ÇERKES SÜRGÜN NEDİR?

Çerkes Sürgünü ya da Çerkes Muhacirliği, 19. yüzyılda, özellikle 1864 yılında yoğunlaşmak ve başta Adığeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri. Bu olay sonunda bir milyonun üzerinde bir nüfus Osmanlı topraklarına yerleşmiştir. Abhazya'da 31 Mayıs günü, bu sürgünü anma amacıyla ulusal yas günü ilan edilmiştir


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