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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane'de tedavi gören hastalara ve sağlık çalışanlarına video konferans sürprizi geldi. Erdoğan,bu süreçte kahramanca ön safta savaşan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarına ve tedavi gören hastalara video konferans ile bağlanıp bilgi aldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi

 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarına ve hastane'de tedavi gören hastalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir video konferans geldi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÜZEL GÜNLER YAKIN

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin” dedi.

Görüşmede Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sordu. Hastalara şifa dileyen Erdoğan, “Nasıl memnun musunuz? Rabbim şifalar versin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Kendilerini feda edercesine mücadele verdiler. Bugün rakamları almadım ama dün vefat eden hasta sayısı 93’e düşmüştü. Taburcu olan hastalarımızın sayısının fazla olması bizi sevindiriyor. Bunun yanında rehavete kapılmamamız gerekir” dedi.

Tedavi gören hastalar ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de sağlık çalışanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Son Güncelleme: 01.05.2020 18:53
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