Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İlker Başbuğ'a sert eleştiri; Mahkemeye verilmeli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patrisinin grup toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalara karşılık sert yanıtlarda bulundu.

Ergenekon kumpası sonucu hapis yatan eski Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ'un geçen hafta özel bir televizyon kanalında söylediği “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” sözlerine karşılık tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki AKP milletvekillerine selenerek Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur diyerek, “Parlamento’nun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26’ncı Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik konuşmasına ise şöyle devam etti:

"TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlanmasını önlemekti. Darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının hukukta yeri olamaz.

15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis’e saygısızlıktır. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır. "