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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz yasası kanunu hakkında ilk değerlendirme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşan infaz kanunu ile ilgili ilk değerlendirmelerini açıkladı. Erdoğan, açıklamasında "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

14 Nisan 2020 Salı 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz yasası kanunu hakkında ilk değerlendirme!

AK Parti ve MHP grupları tarafından hazırlanan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. 330 milletvekilinin katılarak gerçekleştirilen oylamada 51 ret oyuna karşılık 279 kabul oyuyla yasalaşan yeni düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il değerlendirmelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıkladıklarını belirterek ülkeyi bu dört alanda ve onların itici gücüyle demokraside, ekonomide, altyapıda çok ileri bir yere getirdiklerini belirterek, "Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

18 yıl içerisinde yapılanların yanında adaletin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarih boyunca insanlığın büyük atılımlarının temelinde hep adalet, büyük yıkımlarının gerisinde de hep zulüm olmuştur. Bizim medeniyetimiz de esasen bir adalet medeniyetidir. Günümüz dünyasını şekillendiren yönetim sistemlerinin gerisinde de yasama, yürütme ve yargı erklerinin her birinin kendi içinde bağımsızca çalışması ilkesi bulunuyor.

Türkiye, bu çerçevede en büyük reformlarını yine son 18 yılda gerçekleştirmiştir. Anayasadan kanunlara, yönetim sistemimizden belediyelere kadar her alanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve geleceği kucaklayan yepyeni bir Türkiye'yi beraberce inşa ettik. Son olarak, geçtiğimiz yıl milletimizin takdirine sunduğumuz Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemesinin de Yargı Reformu Stratejisi'nin Türk halkına söz verdikleri gibi yerine getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Uzun bir hazırlık döneminin ardından Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

TBMM'de, AK Parti ve MHP gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen, uzun bir çalışma döneminin ardından da Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Meclisimizin kabul ettiği bu kanun, onay için bize geldikten sonra, hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız. Bu düzenlemenin hazırlığından yasalaşmasına kadar tüm süreçlerinde emeği olan herkese, özellikle Adalet Bakanlığımıza ve siyasi parti gruplarımıza teşekkür ediyorum."

"İNSANİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMİŞTİR"

Yeni infaz düzenlemesinin, uygulamadaki sıkıntılar haricinde, milletin ve kamu vicdanının hassasiyetleri de dikkate alarak hazırlandığını ve bu çerçevede infaz hakimliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla ihtisaslaşmanın önünün açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ıslah önlemlerine ağırlık verilerek, aynı kişilerin yeniden suç işlemesine engel olunmasının hedeflendiğini aktardı.

"KAPSAMLI BİR ÇALIŞMAYA ŞİMDİDEN BAŞLADIK"

Adalet arayışında, daha yapacak çok şeyleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan b hususu göz önüne alarak ceza kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladıklarını belirterek çalışmalarını tamamladıkları yeni infaz düzenlemesinin, Türkiye'de adaletin tecellisi konusunda milletin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağının da bir gerçek olduğunu vurguladı. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir. Hükümlülerin rehabilitasyonda katettiği mesafenin gerçekçi tespiti için iyi hal değerlendirmeleri otomatik olmaktan çıkartılıp belirli bir takvime bağlanmıştır. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum."

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