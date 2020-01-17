Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde finansman açıklaması

Bugün Çed raporunun onaylanması ile birlikte Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'da Kanal İsyanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cuma çıkışı snrasın basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konusu olmadığını bu projenin kendilerine ait olduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili olarak kendisine sunduğu mektupla ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan, “Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz." diye konuştu.

Kanal İstanbul projesşnde ortada dolaşan maddi kaynakların ne olacağı ile ilgili yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız” yanıtını verdi.

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte karnelerini alan öğrenciler arssında bulunan torunlarını soran bir gazeteciye ise gülerek yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın' diyerek konuşmasında "Bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İlk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımız gözlerinden öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii en küçüğünden en büyüğüne torunlarım başarılı karneleriyle geldiler. Bu da tabii bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir." ifadelerini kullandı.