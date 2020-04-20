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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 23 Nisan haftası 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 31 il'de bu hafta 4 gün süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca Erdoğan yapmış olduğu açıklamada 'Hedefimiz ramazan bayramında normale dönmek' dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 23 Nisan haftası 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:


Kabinemizin 28. toplantısını tamamladık. Ana maddemiz koronavirüs ile ilgili alınan ve alınacak olan önlemlerdi.

Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.

Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta her fırsatta başını ezmekte kararlıyız.

Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Aziz milletim Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirmektedir.

İnsanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır.

Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesinin teminidir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik zincirinin aksamamasıdır. Kamu düzeninin bozulmamasıdır.

Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.

Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

Test-vaka oranımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız.

Kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı, üretim süreçlerini takip ediyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 4 GÜN
Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şeklinde uygulayarak salgının seyrini Ramazan Bayramı'na imkan verecek seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

Bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. Terör örgütü saldırılarına, darbe girişimlerine, vesayetin tuzaklarına nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle karşı koyacağız.

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşın yanındadır. Salgın başladığında çeşitli yerlerde olan vatandaşlarımızı kurduğumuz hava köprüleri ile ülkemize getirdik. Hepsini sağlık taramalarından geçirdik, 14 gün sürede karantinada tuttuk. Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Gençlik Spor Bakanlıklarımız ve THY'nin işbirliğinde 39 bin vatandaşımızı ana vatanına kavuşturduk.

Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz.

Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itibariyle ara vermiştik.

Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir.

Evdekal Türkiye sloganıyla gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum, yazılım sektörü sizi bekliyor. 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz.

269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.

Son Güncelleme: 20.04.2020 19:51
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