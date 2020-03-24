Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik korona virüs tedbiri açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, yaptığı videolu paylaşımda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.



OKULLARDA TATİK UZAYACAK MI?

Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen okulların tatil süresinin uzayıp uzamayacağı sorusuna ise Erdoğan,"Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." cevabını verdi.

ENERJİDE KESİNTİ SÖZ KONUSU MU?

Doğalgaz ve elektriğin kapanması konusuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." açıklamasını yaptı.

UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ

Başkan Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." açıklamasında bulundu.

"HESABINI SORARIZ"

Erdoğan, "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız." açıklamasında bulundu.



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