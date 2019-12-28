Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'ye destek; Her zaman yanınızdayız

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen ve aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu yaklaşık 90 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı.
Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajla saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülke olarak her zaman destek olacağımızın da altını çizdi.
Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.