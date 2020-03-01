Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Telefon Trafiği

Erdoğan-Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular konuşuldu.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, İdlib'de türk askerine yapılan hava saldırısının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Ayrıca Erdoğan NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde kalmasını istemediklerini , eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.

Ayrıca Erdoğan esed rejiminin suriyedeki saldırıları bir an evvel durdurmazsa krizin daha da derinleşeceğini Macron'a aktardı.Ve bu konuda avrupadan destek beklediklerini söyledi.