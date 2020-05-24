Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bayramını özel şiir ile kutladı

AK Parti Gençlik Kolları, resmi Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okuduğu bir klip paylaşıldı. klibin paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bayramını özel şiir ile kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere özel olarak okuduğu şirrin klibi Ramazn Bayramı vesilesiyle AK Parti Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla özledik. Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bir nebze de olsa gidermek istedik. Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadelerine yer verildi.

Kliple birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençelere şu dizelerle seslendi:

"Alemi İslam'a su gibi aksın, bayram olsun bayramlarınız. Evleriniz cennet kokusu gibi koksun, bayram olsun bayramlarımız. Zindan medresedir, gam yayla size. Farkı yok bin yılın bir ayla size. Melekler yukarıdan gıptayla size baksın, bayram olsun bayramlarımız. Serilsin gönüller döşek misali, patlasın sevgiler fişek misali, hakikat durmadan şimşek misali çaksın, bayram olsun bayramlarımız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bayramını özel şiir ile kutladı


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