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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi Açılışı ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'nde Başbakanlık döneminde hayalini kurduğu şehir hastaneleri projeleri için yıl içerisinde 8 tane daha açacaklarını duyurdu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor

İstanbul Başakşehir'de bugün açılışı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunduğu brifing sonrasında bir konuşma yaparak önemli açıklamarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi de kamuoyu ile paylaşarak açıklamasında "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durduğunu vurguladığı konuşmasında Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hizmete giren ilk etabının hayırlı olmasını diledi ve hastanenin inşasında emeği geçen kurumları, firmaları, işçileri ve mühendisleri tebrik etti. Hastanenin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığı hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rönesans ve ortağına da ayrıca teşekkürklerini sundu.

Başakşehir Şehir Hastanesine vatandaşların ulaşımda her hangi bir sıkıntı yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan, "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullanarak temelin atıldığı günden bu güne kadar 'Bu işi başaramayacaklar' diyenler olduğunu aktardı ve, "Hamdolsun bu işi, güçlü Türk müteahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız." diye konuştu.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede en iyi konumda Türkiye'nin olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimizi yeterli olmanın hatta bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz.

Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem de sistemi güçlendirdik. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur, gücü olan primini ödeyerek, gücü olmayanın primini devlet ödeyecek şekilde.

Şehir Hastanelerinin kendisinin Başbakan olduğu dönemlerde 'hayali' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen, şifa değil dert kapısı olan hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Ne zaman ki Başbakan oldum, o süreçte hep bunu söyledim ‘Şehir hastaneleri benim rüyamdır’ dedik ve o günden itibaren başladık. Asgari tüm büyükşehirlerimizde bunları yapacağız.

Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği, kamu-özel işbirliği ile bugüne kadar 10 şehir hastanesini hayata geçirdik. İnşası devam eden 8 şehir hastanesinin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz."

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