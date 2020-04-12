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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanların Paskalya bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlar için en eski ve en önemli bayramlardan biri olan Paskalya bayramını yayınladığı bir mesajla kutladı. Erdoğan mesajında, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

12 Nisan 2020 Pazar 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanların Paskalya bayramını kutladı

Hristiyanlar için en eski ve en önemli bayramlardan biri olan Paskalya bayramı din, kültür ve gelenekleri doğrultusunda kiliselerde her yıl düzenli olarak kutlanıyor. Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşların bu günlerini yayınladığı bir mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir dönemden geçerken, tebdirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşlarımız da ne yazık ki bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyecekler. Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir" ifadelerini kullanarak kutladı.

İletişim Başkanlığından tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Paskalya Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak, ülkemizde hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.

Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır.

Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç̧ ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz.

Bu çerçevede son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmaları hatırlatmak istiyorum. 1000 yılı aşkın bir tarihe sahip Akdamar Kilisesi büyük bir özenle restore edilmiştir. İstanbul Balat’ta yer alan Demir Kilise, restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Arasında kilise ve manastırların bulunduğu Süryanilere ait taşınmazların mülkiyet sorunu çözülmüş, söz konusu tapular Süryani cemaatine devredilmiştir. 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi’nin temeli atılmıştır. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi ve Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi’nin onarım çalışmaları ise sürmektedir.

Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış̧ içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum.

Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir dönemden geçerken, tebdirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşlarımız da ne yazık ki bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyecekler. Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir.

Karşılaştığımız her zorlukta Aziz Milletimizin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kovid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu zor günlerde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki Milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPaskalya BayramıPaskalya Mesajı
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