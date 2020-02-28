Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gelişmeleri için kurmaylarıyla acil toplandı

Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdlib gelişmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katışdığı belirtilirken toplantının 2 saat dsürdüğü öğrenildi.

Acil çağrısı ile yapılan Güvenlik Zirvesi toplantısı sonrasında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı öğrenildi. CHP'nin yarın Yalova'da gerçekleştirilecek programın iptal edildiği ve milletvekillerine İdlib'le ilgili hiç bir şekilde açıklama yapmamaları konusunda bilgilendirme mesajı gönderildiği bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde İdlib ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor.