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Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlip Şehitlerine ilişkin Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır." dedi..

29 Şubat 2020 Cumartesi 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlip Şehitlerine ilişkin Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzeriden sert açıklamalarda bulundu

"Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz."

"Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır."

"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

dedi..

Son Güncelleme: 29.02.2020 22:59
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanSuriyeIdlipşehitlerimiz
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