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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tekalifi Milliye emirleri nedir? Hangi amacı taşır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunurken konuşmasında Tekalifi Milliye emirleri yer aldı. Bir çok vatandaşta Tekalifi Milliye emirlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Türk Milletinin içindeki vatan sevgisini ortaya çıkaran Tekalifi Milliye emirleri nasıl uygulanır? Tekalifi Milliye emirleri nedir?

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tekalifi Milliye emirleri nedir? Hangi amacı taşır?

Sakarya Meydan Muharebesi öncesine Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılanak için Tekalifi Milliye Emirleri yayınlanmıştı. Tekalifi Milliye'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak Ulusal Yükümlülük emirlerini yayınlarken ordunun taşıt, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesini sağlayarak halktan bütün kaynaklarıyla orduya destek olunması istendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak açıklamalarında da Tekalifi Milliye Emirlerine yer verdi. Tekalifi Milliye'nin 10 maddesini hatırlatan Erdoğan, "Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş bir millettir." diyerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir. Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Milli Kurtuluş Savaşı her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen gayret ve inançla devam ediyordu... İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini yayımladı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİLERİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve toplam 10 emirden oluşur. Bunlar sırasıyla;

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4-Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5-Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6- Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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