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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü; Yeğeni Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Sevde Erdoğan, Ersin Özsoy ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü; Yeğeni Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Erdoğan ailesinin bu mutlu gününde bir çok davetli katılırken çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı nikah töreninde şahitlik yaptıktan sonra çifti tebrik ederek nikah cüzdanını gelin Sevde Erdoğan'ın eline verdi. Nikahta ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'da katıldılar.

Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

Nikahı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıydığı ve siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

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