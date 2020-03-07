Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutlu günü; Yeğeni Sevde Erdoğan dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Erdoğan ailesinin bu mutlu gününde bir çok davetli katılırken çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
Nikahı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kıydığı ve siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.