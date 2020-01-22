Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Turkey ibaresi değişiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımında yaptığı konuşmada "Made in Turkey" yazısıyla ilgili çıkış yapmış ve söz konusu ibarenin değiştirilmesi talimatını vermişti. İş dünyasını harekete geçiren bu talimatla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) söz konusu ibare ile ilgili bir yasa taslağı hazırladı. Taslağın öncelikle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacağı belirtildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, söz konusu yasa taslağı ile yaptığı açıklamada, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" ifadelerini kullanırken Türkiye'nin potansiyeli ile ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da söz konusu yasayla birlikte değiştirileceğini de açıkladı.

Söz konusu adıma Türkiye'de bulunan derneklerden de destek verirken MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosuyla ihraç ettiklerini kaydetti.