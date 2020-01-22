Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Turkey ibaresi değişiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımında yaptığı konuşmada "Made in Turkey" yazısıyla ilgili çıkış yapmış ve söz konusu ibarenin değiştirilmesi talimatını vermişti. İş dünyasını harekete geçiren bu talimatla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) söz konusu ibare ile ilgili bir yasa taslağı hazırladı. Taslağın öncelikle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacağı belirtildi.
Söz konusu adıma Türkiye'de bulunan derneklerden de destek verirken MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosuyla ihraç ettiklerini kaydetti.