Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbirliği önemi kapsamında 3 günlük Afrika turuna çıkıyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edeceği bildirildi. 3 gün sürecek olan Afriya ziyaretinde Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'de görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceden başlattığı Afrika açılımı kapsamında her yıl düzenli olarak yaptıkları ziyaretlere bu yıl da devam ederek ülkelerle ikili ilişkiler konularını tekrar masaya yatıracak.

Afrika turunun en kritik ayağı olan Cezayir ziyaretinde ise Erdoğan, mevkidaşı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yapacağı görüşmede başta Libya'daki gelişmeleri ele alacak. Bölgesel konuları ve iki ülke arasındaki ilişkilerinde konuşulacağı görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK tarafından söz konusu ülkelerde düzenlenecek iş forumlarında iş insanlarına yatırım çağırısı yapması ve Erdoğan'ın yine üç ülkede yapacağı temaslarda çeşitli alanlarda bazı işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret programının son ayağı olan Senegal'de ise ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanacağı belirtildi.

